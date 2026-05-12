Пензенцы сообщают о случаях массовой гибели рыбы

Пензенские рыбаки сообщают о массовой гибели рыбы на реке Узе в районе Шемышейки и Сурском водохранилище со стороны Золотаревки.

На Узе мертвую рыбу заметили 8 и 10 мая - как в воде, так и на берегу.

«Утром дохлой рыбы было уже немного на поверхности, наверное, на дно опустилась. Но ночью было удручающее зрелище - мелкая рыбешка тысячами повсплывала на поверхность и жадно глотала воздух. Лещей 30 собрали в мешок и увезли, чтобы не было вони на берегу. Рыба весом 1-2 кг, вся шершавая», - поделились очевидцы.

Местные рыбаки рассказали им: такое происходит не в первый раз.

Люди предположили, что ухудшилось экологическое состояние водоема. «Снег с полей сошел вместе с химикатами, которыми удобряют почву», «Возможные причины - сброс химикатов в водоем», - высказали они гипотезы. Еще одна версия - нехватка кислорода и корма.

11 мая рыбаки обратили внимание на массовую гибель рыбы на Сурском водохранилище. Фотографии выложили в Сеть.

«Был со стороны Золотаревки - по всему берегу такая картина», - сообщил один из рыбаков.

Люди надеются, что на происходящее обратят внимание надзорные органы.

