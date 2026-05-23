В Пензе двое мужчин чуть не погибли в люке на Шуисте

Max

В Пензе двое коммунальщиков пытались ликвидировать аварию возле остановки «Сурский мост» на Шуисте и едва не погибли, сообщили очевидцы в Сети в субботу, 23 мая.

В посте говорится, что рабочие для устранения неполадок спустились в колодец и пострадали. Их вытащили наружу. Состояние одного мужчины нормальное, «а второму плохо».

На видео запечатлели, как рабочий лежит на проезжей части и бьется в судорогах.

Официальной информации о происшествии нет.

В Пензе нередки случаи, когда горожане падают в колодцы. Так, подобное ЧП случилось на улице Чернышевского (поселок Подлесный). В ловушку угодил мужчина. Его при помощи альпинистского снаряжения доставали спасатели.

