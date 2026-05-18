«И так сойдет!»: пензенцы оценили покраску остановки на Западной

Пензенцы негативно оценили работу коммунальщиков, покрасивших павильон на остановке «Ленинградская» на одноименной улице.

«Хочется спросить: ответственные за это безобразие есть? Стыдно за работников!!! Окрашивать все бумажные объявления, испачкать асфальт кто додумался?» - удивилась подписчица канала «ПензаИнформ» в MAX, поделившаяся фотографиями с места 17 мая.

Краска была нанесена на неподготовленную поверхность, из-за чего долговечность и качество результата вызывают вопросы. Покрытие получилось неровным, вид павильона - неопрятным.

Горожане оценили работу в комментариях телеграм-канала PenzaInform.

«И так сойдет!», «Оплатили услуги только маляров», «Стояла задача покрасить. Задача выполнена», «Если точнее, то сделать вид, что покрасить)», - написали пензенцы.