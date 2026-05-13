На проспекте Победы насчитали уже три провала

Глас народа

На проспекте Победы насчитали уже три провала
Печать
Max

В Пензе на проспекте Победы продолжают появляться провалы. На участке в районе госпиталя для ветеранов войн, в полосе движения со стороны центра, горожане насчитали уже три дыры в асфальте.

На проспекте Победы насчитали уже три провала

Кадры с места ЧП опубликовали в Сети вечером во вторник, 12 мая.

В провалах бурлит вода. На проблемном участке изменили схему движения, перенеся бетонные разделители.

«Теперь функционируют по две полосы в каждую сторону. Причем, когда едешь в сторону центра по третьей полосе, можно налететь на внезапно появляющееся на полосе ограждение», - говорится в посте.

В комментариях пензенцы предположили, что дорожное покрытие подмыла вода из изношенных коммуникаций.

На проспекте Победы насчитали уже три провала

«Стабильность», «Ждем, когда не будет проспекта», - написали горожане.

Первый провал на проспекте Победы заметили 7 мая. Вскоре прибавился еще один, поменьше. 4-го числа асфальт обрушился также в районе госпиталя для ветеранов войн, но на улице Лозицкой.

Фото, видео vk.com/penzachp.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
яма ремонт асфальт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!