На проспекте Победы насчитали уже три провала

В Пензе на проспекте Победы продолжают появляться провалы. На участке в районе госпиталя для ветеранов войн, в полосе движения со стороны центра, горожане насчитали уже три дыры в асфальте.

Кадры с места ЧП опубликовали в Сети вечером во вторник, 12 мая.

В провалах бурлит вода. На проблемном участке изменили схему движения, перенеся бетонные разделители.

«Теперь функционируют по две полосы в каждую сторону. Причем, когда едешь в сторону центра по третьей полосе, можно налететь на внезапно появляющееся на полосе ограждение», - говорится в посте.

В комментариях пензенцы предположили, что дорожное покрытие подмыла вода из изношенных коммуникаций.

«Стабильность», «Ждем, когда не будет проспекта», - написали горожане.

Первый провал на проспекте Победы заметили 7 мая. Вскоре прибавился еще один, поменьше. 4-го числа асфальт обрушился также в районе госпиталя для ветеранов войн, но на улице Лозицкой.

