Назван срок, к которому приведут в порядок ул. Лозицкой и пр. Победы

Причиной провалов на проезжей части улицы Лозицкой и проспекта Победы изначально стал выход из строя насосной станции в Цыганском поселке. Об этом сообщил управляющий директор Горводоканала Герасим Родин на заседании в думе в четверг, 14 мая.

Станция перестала работать, когда ее затопило водой, пришедшей с парковки «Коллажа» после ливней.

На откачку воды со станции и замену оборудования ушло двое суток. В результате магистральные и квартальные коллекторы встали на подпор (оказался повышен уровень воды).

Поднимался вопрос об ограничении водоснабжения в Арбекове, «но этого не сделали, чтобы не допускать режима ЧС - неделю жители были бы без воды», пояснил Герасим Родин.

В итоге коллекторы работали в аварийном режиме.

По словам Родина, сначала перестал функционировать коллектор на так называемой пьяной дороге - улице Строителей. Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой.

Коммунальщики убрали воду с проспекта и сдвинули бетонные блоки на 2 полосы: была опасность обрушения.

Сначала они проведут восстановительные работы на улице Лозицкой, потом - на проспекте Победы, и только после этого - на улице Строителей.

Руководитель Горводоканала уточнил, почему именно в таком порядке. «Пока не будет работать участок, куда поступают стоки, нет смысла [ремонтировать то, что выше]. Поэтому начали с Лозицкой», - сообщил он.

Работы на Лозицкой и проспекте Победы с учетом благоустройства планируется завершить до Дня России.