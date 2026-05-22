Пензенцы удивлены нововведением на перекрестке Окружной и Кижеватова

Пензенские водители не поняли, каков был замысел при изменении схемы движения на перекрестке улиц Окружной и Кижеватова.

«Зачем изменили схему, отдав полосу другому направлению?.. Теперь здесь коллапс, если в первой полосе что-то происходит. 7 минут заняла дорога от бывшего «Паттерсона», чтобы проехать светофор, который на фото. Зачем так сделали, я не понимаю. Разве стало удобнее выезжать с Кижеватова? Кому стало лучше? Может, подскажет кто», - написал читатель канала «ПензаИнформ» в MAX.

Горожане согласились с водителем в комментариях телеграм-канала PenzaInform.

«Там раньше вниз никогда заторов не было. Кому надо - сразу вставали в правую полосу, а на Кижеватова - на поворот в левую. Неудобно было только летунам, которые мчали по левой, а потом утыкались в поворачивающих налево и начинали щемиться в правую, создавая всем неудобства. А теперь тем, кто едет снизу, создали проблему, которой никогда не было. Три полосы превращаются в две + влезают те, кому с Кижеватова надо на Окружную. Вот сегодня ДТП - и все встало. Итого из трех полос одна + машины с Кижеватова. Раньше там было две полосы наверх и две вниз. Потом оценили, что поток вверх больше плюс с Кижеватова люди, специально при ремонте сделали третью полосу. А теперь ее снова убрали. ЗАЧЕМ?», «Теперь выехать с Кижеватова на порядок сложнее. Если раньше поток на Окружной шел по левому и среднему ряду и можно было выехать в правый, то сейчас осталось всего две полосы, и обе постоянно заняты. На выезде с Кижеватова пробка, которой никогда не было», «Согласен, плюс там на Кижеватова крутой пригорок, выезжать действительно сложно, и это еще не зима!» - написали люди.

Аналогичные мнения высказываются и в других чатах: «Интересно, исходя из каких соображений решили изменить разметку именно так. Какая же цель?», «Чтобы скучно не было, у нас каждый год на каком-либо участке дороги меняют разметку», «Схема разметки, наверное (!), разрабатывается и утверждается людьми, которые понимают, что делают. И при внесении изменений должны быть обоснования и ожидаемый результат. Или рисуется по принципу, у кого красивее получится?», «Наверное, у ИИ спрашивают», «Схема разметки как раз рисуется и утверждается людьми, которые за рулем в жизни не сидели», - поделились мыслями пензенцы.

Люди предполагают, что нужно поднимать проблему и жаловаться, тогда есть надежда, что схему поменяют обратно. Именно так случилось, когда появились полосы для общественного транспорта на улице 8 Марта.

О нововведении на пересечении улиц Окружной и Кижеватова стало известно 15 мая. При движении по Окружной в направлении улицы Дизельной ввели левоповоротную полосу. «При этом со встречного направления движение в направлении центра может осуществляться с двух полос, а с крайней правой - в направлении улицы Кижеватова», - уточнили в управлении ЖКХ.

Теперь траектория движения в направлении центра смещена.