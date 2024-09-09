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Спорт

Пензенский «Дизель» разгромил соперника в Альметьевске

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В воскресенье, 8 сентября, пензенский ХК «Дизель» сыграл матч в Альметьевске с действующим чемпионом ВХЛ «Нефтяником».

Гости открыли счет уже в первом периоде. Шайбу в ворота соперника забросил Никита Ли. Однако почти сразу пензенцы ошиблись, «Нефтяник» забил гол, реализовав большинство.

Счет был равным недолго, «Дизель» также реализовал численное преимущество и вырвался вперед - шайбу забросил Александр Борисенков. Третий гол забил Максим Склокин. Первый период завершился со счетом 3:1 в пользу пензенцев.

Во втором периоде вратаря соперников переиграл Антон Лукичев в формате 5 на 3. В третьем периоде пятый гол «Нефтянику» забил Максим Рыжков, а шестой - Данила Попов. «Дизель» выиграл со счетом 6:1.

«Всю игру старались меньше удаляться, потому что соперник хорошо реализует большинство. Ну и, соответственно, свои моменты использовали. Неплохо сыграли в большинстве сегодня. Ну и с задней линии Данил Кудашев подтащил. Радостно, что Максим Склокин сегодня забил свой первый гол в Высшей лиге», - прокомментировал матч главный тренер пензенского клуба Альберт Логинов.

10 сентября «Дизель» сыграет заключительный матч выездной серии в Набережных Челнах. Соперником будет ХК «Челны».

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