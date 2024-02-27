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Спорт

Пензенский «Дизелист» вышел в плей-офф чемпионата НМХЛ

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Во вторник, 27 февраля, пензенская молодежная команда «Дизелист» на своем льду одержала победу в матче против «Белгорода» и обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Подопечные Олега Ларионова открыли счет в первом периоде, а во втором загнали в ворота соперника еще две шайбы.

Только в третьей 20-минутке противник нанес ответный удар (1:3), но пензенцы сразу же перехватили инициативу и еще дважды огорчили белгородского голкипера - 5:1.

Под занавес встречи гости забили один гол (2:5), но на исход игры это повлиять уже не могло.

«Несмотря на то, что пензенцы уже прошли в следующую стадию турнира, открытым остается вопрос об итоговом месте «Дизелиста» в турнирной таблице. Поэтому завтра наша команда постарается закрепить свой успех», - сообщает телеграм-канал ХК «Дизель».

Сам «Дизель» в плей-офф выйти не смог и завершил участие в регулярном чемпионате ВХЛ.

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