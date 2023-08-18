В Пензе после двухлетнего перерыва вновь проведут «Кубок «Дизеля»

18.08.2023 | 09:30

Пензенских любителей большого хоккея приглашают на «Кубок Дизеля», который после двухлетнего перерыва вновь пройдет в городе на Суре с 23 по 25 августа.

Пензенская команда встретится на льду с альметьевским «Нефтяником», воскресенским «Химиком» и нефтекамский «Торосом». Вход для болельщиков бесплатный.

«За годы своего существования он («Кубок «Дизеля». - Прим. ред.) стал не просто предсезонным турниром, а важной традицией для пензенских хоккейных болельщиков», - говорится на странице хоккейного клуба «Дизель» в соцсети «ВКонтакте».

Матчи стартуют 23 августа на «Дизель-Арене». В 13:00 на лед выйдут хоккеисты «Химика» и «Тороса», а в 19:00 пензенские спортсмены сразятся с «Торосом».

24 августа в 13:00 сразятся «Торос» и «Нефтяник», в 19:00 - «Дизель» и «Химик»

25 августа в 13:00 встретятся «Нефтяник» и «Химик», в 19:00 - «Дизель» и «Торос».