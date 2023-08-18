Сетевое издание|18+|Пятница|18 авг 2023|11:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе после двухлетнего перерыва вновь проведут «Кубок «Дизеля»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенских любителей большого хоккея приглашают на «Кубок Дизеля», который после двухлетнего перерыва вновь пройдет в городе на Суре с 23 по 25 августа.

Пензенская команда встретится на льду с альметьевским «Нефтяником», воскресенским «Химиком» и нефтекамский «Торосом». Вход для болельщиков бесплатный.

«За годы своего существования он («Кубок «Дизеля». - Прим. ред.) стал не просто предсезонным турниром, а важной традицией для пензенских хоккейных болельщиков», - говорится на странице хоккейного клуба «Дизель» в соцсети «ВКонтакте».

Матчи стартуют 23 августа на «Дизель-Арене». В 13:00 на лед выйдут хоккеисты «Химика» и «Тороса», а в 19:00 пензенские спортсмены сразятся с «Торосом».

24 августа в 13:00 сразятся «Торос» и «Нефтяник», в 19:00 - «Дизель» и «Химик»

25 августа в 13:00 встретятся «Нефтяник» и «Химик», в 19:00 - «Дизель» и «Торос».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте