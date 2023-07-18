В Пензе впервые аккредитовали федерацию спортивного метания ножа

18.07.2023 | 21:31

В Пензенской области впервые аккредитовали федерацию спортивного метания ножа. Организация была создана в 2022 году, ее президентом является Сергей Кичигин.

Заседание комиссии по государственной аккредитации региональных спортивных федераций состоялось во вторник, 18 июля, в министерстве физкультуры и спорта.

Организация получила лицензию на четыре года, уточнили в пресс-службе ведомства.

В этот же день на четыре года аккредитовали федерацию футбола (президент - Александр Калашников) и на год - баскетбола (президент - Александр Калмаков).

Такой вид спорта, как метание ножа, официально появился в России в октябре 2019 года. Дисциплина включает метание ножа с различных дистанций в картонную мишень, закрепленную на деревянном стенде. Мишень представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета.