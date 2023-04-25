В Пензе провели соревнования по функциональному многоборью

25.04.2023 | 20:44

Эти соревнования особенные как для спортсменов, так и для федерации функционального многоборья. В Пензе впервые прошли чемпионат и первенство области. Показать стойкость и выносливость мог любой желающий атлет, уверенный в своих силах.

«Публиковали заранее комплексы, те задания, которые будут атлеты выполнять, и, уже осознавая свой уровень подготовки, спортсмены заявлялись на эти соревнования. Задания нелегкие, и мы старались держать уровень», - сообщила президент Федерации функционального многоборья Пензенской области Елена Гордеева.

Главная цель проведения первенства - отобрать лучших спортсменов в сборную области. Они будут отстаивать честь малой родины на всероссийских соревнованиях. Не менее важна и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

«Любой вид спорта, которым занимаются дети, независимо от результата полезнее, чем то, что дети сидят перед компьютером, ноутбуком или телефоном. Физические упражнения всегда дают свои результаты - не только физические, но и моральные», - отметил главный судья соревнований Григор Агекян.

Представительницы прекрасной половины человечества наравне с накачанными мужчинами поднимали тяжелые штанги. Даже самые юные девушки вступили в борьбу за право выступать в следующем этапе.

«Я решила попробовать попасть в эту сборную - справлюсь я или нет. Хочу продолжать заниматься после того, как закончу школу и уеду», - поделилась спортсменка Альфия Акчурина.

Первенство России по функциональному многоборью пройдет в июле.