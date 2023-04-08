В Пензе стартовал всероссийский мемориальный турнир по самбо

08.04.2023 | 20:30

Сильнейшие молодые самбисты из разных российских регионов считают за честь выступить в Пензе на юношеском турнире памяти сотрудников специального подразделения «Альфа» Федеральной службы безопасности. Сейчас трудно поверить, что начинались соревнования девять лет назад с участия всего 40 спортсменов, и то в основном из областного центра.

«Турнир - абсолютно душевное состояние наших людей, нашего времени. Мы начали чтить военные операции, действия страны очень давно. Так как сейчас это актуальный вопрос, мы будем двигаться дальше, стараться устраивать еще больше разных соревнований, помогать и действовать на благо общества», - сообщила представительница организаторов турнира Полина Стяжкова.

Михаил Губенко из Волгограда и Акыл Каибов из Кыргызстана учатся в кадетском классе московской школы имени майора Е. Чернышева, погибшего при исполнении служебного долга в Сирии.

«Хотелось бы показать свои результаты, самому понять, на что способен. Тут будут старшие, я понимаю, но хотелось бы показать результат», - рассказал участник турнира Михаил Губенков.

«Этот спорт мне нравится, и я хочу продолжать им заниматься», - добавил самбист Акыл Каибов.

«Каждый год эти соревнования набирают обороты, все больше спортсменов приезжает. В том году было где-то около 300 человек, сейчас уже около 400. Больше детей занимается спортом», - отметил главный судья соревнований Сергей Лоповок (г. Кстово).

Турнир станет отборочным на всероссийское первенство. Туда отправятся те, кто занял первое и второе места.