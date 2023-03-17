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Спорт

«Дизелист» пока лидирует в серии первого раунда Кубка регионов

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Хоккеисты «Дизелиста» вышли вперед в серии первого раунда розыгрыша Кубка регионов.

Третий матч против саратовского «Кристалла» пензенская молодежка начала удачно, на первых минутах открыв счет после броска Михаила Большакова. Гости быстро пришли в себя и еще до перерыва использовали свои моменты, не только выравняв положение, но и выйдя в лидеры - 2:1.

Однако «дизелисты» вернули долг во втором периоде. Они полностью владели инициативой, что показали шайбы, заброшенные Иваном Кузьминым и Тимуром Шайхутдиновым.

В заключительной 20-минутке пензенцы закрепили преимущество. Большаков сделал дубль, а точку в матче поставил Егор Рытьков, отправивший шайбу в пустые ворота саратовцев.

5:2 - «Дизелист» вышел вперед в серии и начал подготовку к новой встрече. Если молодежка победит, то выйдет в 1/4 Кубка регионов. В случае успеха «Кристалла» понадобится провести пятый, решающий поединок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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