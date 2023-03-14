В Пензе начались всероссийские соревнования по прыжкам в воду

14.03.2023 | 20:00

В бассейне дворца спорта «Буртасы» стартовал третий этап всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Будущий олимпиец».

«Заявлены только лучшие спортсмены в своих возрастных группах, определили их по результатам выступлений на первенстве России 2022 года. Всего 60 человек - и мальчики, и девочки. Они выступают в трех возрастных группах, в трех видах программы: трамплин 1 метр, 3 метра и вышка», - сообщил главный судья соревнований Андрей Бекетов.

Состязания проводятся впервые. Возраст участников - от 10 до 15 лет.

Гость из столицы занимается прыжками в воду 8 лет и в будущем мечтает выступать на Олимпийских играх.

«Самое сложное в прыжках - это борьба с собой, со своими мыслями. Самое главное - размяться в зале, чтобы не было травм, пропрыгать все прыжки на воде», - участник соревнований Павел Истомин.

Итоги подведут через 3 дня. Сильнейших назовут как по результатам отдельных этапов, так и по общему количеству набранных баллов.