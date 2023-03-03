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Спорт

«Дизель» проиграл в пятом матче против нефтекамского «Тороса»

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Хоккеисты «Дизеля» проиграли в пятом матче против нефтекамского «Тороса» и теперь уступают сопернику в серии первого раунда розыгрыша Кубка Петрова.

В плей-офф при прочих равных условиях основное значение имели удачные действия в большинстве, и этот фактор стал решающим. Гости смогли реализовать численное преимущество в самом начале встречи, но пензенская команда очень быстро ответила своей голевой атакой - после подправления от Дениса Почивалова шайба влетела под перекладину ворот «Тороса».

В дальнейшем «дизелисты» продолжали удаляться, и дружина из Башкортостана за это безжалостно наказывала.

В заключительном периоде Даниил Скориков сделал счет 3:1 в пользу гостей, при этом у форварда в активе был хет-трик. Пензенцы до последних минут пытались отыграться, но все, на что хватило времени, - единственная шайба, заброшенная Даниилом Лапиным.

2:3 - «Дизель» проиграл и теперь не имеет права на ошибку в шестом матче, который пройдет в Нефтекамске.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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