В Пензе именитые спортсмены дают уроки юным гимнасткам из ДНР

20.02.2023 | 21:05

В Пензу на сборы приехала делегация из Донецкой народной республики. В отличных условиях и, что важнее, в полной безопасности девочки не занимались уже очень долго.

«Рады поделиться своим опытом, а самое главное - оказать в это нелегкое время большую помощь. Девочки художественной гимнастикой занимаются здесь, в дворце спорта «Буртасы», и проживают тоже здесь, а легкоатлеты тренируются на базе дворца спорта «Рубин», - рассказала заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

Юные грации неоднократно участвовали в разных соревнованиях, выезжали в другие регионы. Но в последнее время практически не занимались, из-за непрекращающихся обстрелов почти не выходя из дома.

«Дети уже больше года тренируются в дистанционном режиме, но это тоже не всегда получается, потому что частые перебои со светом, с интернетом. У меня дети, которые живут в 10 километрах от зоны соприкосновения, - возможности куда-то вывозить тренироваться и работать нет», - сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Карпинская (ДНР).

Для того чтобы вернуть физическую форму, у девочек есть несколько недель. Заниматься им помогают именитые спортсмены. Елизавета Богацкова - двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер этапа Кубка мира.

«Девочки - огромные молодцы, видно, что у них есть огромный потенциал, глаза горят, желание бешеное! Я верю, что у них все получится и в будущем они будут хорошими гимнастками», - отметила чемпионка.

Алине Харченко и Виктории Чижиковой - по 11 лет. Гимнастикой занимаются с самого детства, но уже год не выходили на ковер.

«У нас есть определенное время, тренер звонит нам по видеосвязи, и мы занимаемся», - поделилась Виктория.

«У нас там шумно, сильно стреляют. Здесь очень спокойно и тихо, отличается от нашей обстановки», - объяснила Алина.

Но ребята здесь не только занимаются спортом. Для них организуют различные психологические тренинги, арт-задания и так далее.