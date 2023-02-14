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Спорт

Трое на одного: в Пензе стартовал турнир по засечному бою

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Во Дворце пионеров стартовал ежегодный межрегиональный турнир по засечному бою. Трое на одного, полноконтактные схватки и практическое отсутствие ограничений - этот вид отечественного боевого искусства считают одним из самых жестких.

«Мы уверены, что победят сильнейшие. Судьи беспристрастные, они судят добросовестно. Общее количество участников - в пределах 100 человек», - сообщил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Ребята из разных регионов страны соревнуются в четырех возрастных категориях начиная от 7 лет. Главная задача спортсменов - остаться в пределах площадки.

«Надо держаться дольше либо выталкивать других. Если ты выталкиваешь, нужно вытолкнуть центрального. Или чтобы он упал», - объяснил Иван Ильин.

Нелегко противостоять сразу нескольким бойцам, поражение каждый воспринимает по-разному: кто-то спокойно, а кто-то достаточно эмоционально.

«Мне хочется всем отомстить», - признался Никита Бабышин.

Каждый участник удостоится диплома, призерам и победителям вручат медали и кубки. За первое место в своей возрастной категории ребята получат также специальные призы - фотоальбомы с кадрами Афганской войны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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