Спорт

В поселке Мичуринском провели соревнования по игре в городки

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В школе поселка Мичуринского Пензенского района завершается серия мастер-классов и соревнований, которые проводились по области в рамках проекта «Живи, игра народная!». Его посвятили возрождению городков. Раньше регион славился мастерами этого вида спорта, даже был лидером в стране по их количеству. Теперь еще недавно популярная народная забава забыта. А подрастающее поколение знает о ней совсем мало.

«Это игра из «Ну, погоди!», из советского мультфильма», - отметили девочки.

Молодежь не прочь помахать битой и поупражняться в меткости. Это подтверждает и чемпион России по городошному спорту Виктор Кузин. В рамках проекта он проводит мастер-классы и выступает главным судьей соревнований.

«Очень интересно. Они увлекаются - и за уши не оттащишь, когда начинает что-то получаться у них. Это как в любом виде спорта: если получается, то человек тянется и старается лучше сыграть», - рассказал Виктор Кузин.

Поэтому проект после подобных встреч не закончится. Везде, где были организованы мастер-классы, останутся мобильные спортивные площадки, биты и городки.

«Каждый район уже наметил определенную программу по работе. То есть это будет секция при школе, ФОКе, в которую желающие смогут ходить», - сообщил координатор проекта Александр Еременко.

Вместе со школьниками в соревнованиях решило поучаствовать и активное пожилое поколение Мичуринского. Больше всех городков выбила председатель местной ветеранской организации Софья Хамедова.

«Обязательно надо рассказывать, это очень интересно и красиво даже», - отметила победитель соревнований.

В декабре пройдет фестиваль по городошному спорту среди всех победителей и призеров проекта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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