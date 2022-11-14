Спорт

«Локомотив» сохранил единоличное лидерство в чемпионате страны

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Пензенский «Локомотив» выиграл второй тур подряд и сохранил единоличное лидерство в чемпионате страны по регби-7. Предварительный этап дружина прошла без поражений.

В заключительном матче против «ВВА-Подмосковья», где разыгрывалось первое место в подгруппе, «железнодорожники» не оставили шансов «военлетам» - 33:5.

В полуфинале «Локомотиву» выпал жребий сразиться с претендентом на чемпионство - санкт-петербургской «Заставой-7». И здесь пензенская команда выглядела хозяином положения. Игроки занесли три попытки в зачетное поле питерцев и победили - 17:0.

В финале сурскому «бронепоезду» противостояла казанская «Стрела». Поначалу команда из столицы Татарстана доминировала, первый тайм завершился в ее пользу - 14:0. Но «железнодорожники» смогли «вытащить» матч: Сергей Янюшкин и Андрей Кразанов сократили отрыв, а на последних секундах поединка Валерий Хлутков принес победу - 17:14.

Теперь в активе «Локомотива» 40 очков, в турнирной таблице пензенцы опережают ближайших преследователей на шесть пунктов. Оставшиеся два тура чемпионата России по регби-7 пройдут в апреле 2023 года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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