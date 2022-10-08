В Пензе начались соревнования по спортивному ориентированию

08.10.2022 | 21:00

В Ахунах стартовали областные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся, посвященные памяти известного спортсмена и тренера Виктора Горбункова.

«Он работал у нас на станции, был педагогом, организовывал туристические походы», - сообщила главный секретарь соревнований Дина Лукьянова.

В первый день спортсмены состязались в дисциплине «Кросс-выбор». Участникам в зависимости от возрастной группы, в которой они выступают, необходимо собрать определенное количество контрольных точек. Каждый сам решает, на какой именно пункт ему бежать. Старт дается с разницей в минуту.

Одной из первых к финишу пришла Полина Зуева.

«Не очень люблю эту дистанцию, потому что всегда теряюсь, но сегодня у меня получилось. Предварительно у меня второе место. Выступаю в команде «Сурский феникс», она появилась недавно. Тут меня много чему научили, спасибо тренерам», - рассказала спортсменка.

«Свежий воздух, развивается память. В другом спорте не сильно нравилось, а этот - прямо с удовольствием», - добавили участницы соревнований Фяриде Хайрова и Татьяна Белякова.

Условия для всех равные, у каждого спортсмена - примерно одинаковый набор вещей, которые он берет с собой в лес.

«Компас, сумка есть - там телефон на случай, если потеряюсь, легендница (ее сегодня не взяла, потому что на выбор), и номер», - уточнила участница соревнований Елизавета Воскресенская.

Состязания идут в два этапа. Во второй день спортсменов ждет общий старт.