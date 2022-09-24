Сетевое издание|18+|Суббота|24 сен 2022|21:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Спорт

«Локомотив» одержал седьмую победу на чемпионате России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Регбийный клуб «Локомотив» одержал седьмую победу на чемпионате России, продолжив успешную серию. Соперником пензенцев было столичное «Динамо», и хозяева с первых минут стали осаждать москвичей. В итоге в первом тайме «железнодорожники» занесли три попытки, а бело-голубые ответили лишь одной - к перерыву счет стал 17:5.

«Парни бились, выложились. Три попытки со статики - мы не были к этому готовы. К чему готовились, то и получили», - признал игрок РК «Динамо» Даниил Семенов (Москва).

Во втором тайме «Локомотив» постарался развить успех и снова стал атаковать зачетное поле гостей. Лишь когда исход матча был предрешен, динамовцы сумели еще раз провести результативную атаку. Итог встречи - 36:12 в пользу сурской дружины.

«Понравилась игра? Нет. Понравилась команда? Тоже нет. Наверное, подумали, что «Динамо» - не тот соперник, совершали одни и те же ошибки, хотя и перед игрой, и в середине, и после разговаривали о многом», - прокомментировал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

«Локомотив» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны по регби-15. Первый круг команда завершит на родном поле 1 октября матчем против монинского клуба «ВВА-Подмосковье».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте