24.09.2022 | 21:30

Регбийный клуб «Локомотив» одержал седьмую победу на чемпионате России, продолжив успешную серию. Соперником пензенцев было столичное «Динамо», и хозяева с первых минут стали осаждать москвичей. В итоге в первом тайме «железнодорожники» занесли три попытки, а бело-голубые ответили лишь одной - к перерыву счет стал 17:5.

«Парни бились, выложились. Три попытки со статики - мы не были к этому готовы. К чему готовились, то и получили», - признал игрок РК «Динамо» Даниил Семенов (Москва).

Во втором тайме «Локомотив» постарался развить успех и снова стал атаковать зачетное поле гостей. Лишь когда исход матча был предрешен, динамовцы сумели еще раз провести результативную атаку. Итог встречи - 36:12 в пользу сурской дружины.

«Понравилась игра? Нет. Понравилась команда? Тоже нет. Наверное, подумали, что «Динамо» - не тот соперник, совершали одни и те же ошибки, хотя и перед игрой, и в середине, и после разговаривали о многом», - прокомментировал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

«Локомотив» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны по регби-15. Первый круг команда завершит на родном поле 1 октября матчем против монинского клуба «ВВА-Подмосковье».