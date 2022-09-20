Спорт

В Пензе стартовал международный турнир по теннису среди юниоров

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Ариана Дзоблаева занимается большим теннисом свыше восьми лет, за последние три года победила на 22 международных турнирах. В Пензе была две недели назад как участница «Олимпийских надежд России» и снова приехала, чтобы выступить на международном турнире среди юниоров.

«Тренироваться надо все время, но мне это дает удовольствие», - отметила спортсменка из Владикавказа.

Ей и ее отцу, который сопровождает дочь на всех состязаниях, город на Суре очень понравился.

«Я всем разрекламировал, что даже ямки не нашел на асфальте. Все классно, 25 кортов - да вы молодцы! И народ такой доброжелательный», - рассказал Алан Дзоблаев.

Увиденным остался доволен и главный судья Игорь Мартынов. Он был в Пензе 16 лет назад - организовывал соревнования среди профессиональных теннисистов.

«Тогда появилась хорошая база, на которой можно проводить не только юношеские турниры, но и профессиональные, поскольку есть определенные стандарты по размерам, по наличию условий, которые дают право проводить турниры высокого ранга», - сообщил главный судья соревнований Игорь Мартынов (г. Москва).

«Мы поддерживаем юных теннисистов, поэтому сейчас играют в Пензе. Лучшая тренировка - это турнир. На турнире и на соревнованиях дети повышают свой уровень, знакомятся с другими игроками из остальных городов. У нас представлено 17 городов», - подчеркнула секретарь Федерации тенниса Пензенской области Оксана Сыткова.

27 девушкам и 22 юношам моложе 19 лет на протяжении пяти дней предстоит бороться за рейтинговые очки в одиночном и парном разрядах. Также результаты этого турнира будут суммироваться с баллами, которые спортсмены набрали на протяжении года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Юниоры с большим теннисом.


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