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Спорт

Пензенские футболисты одержали крупную победу над оренбуржцами

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Воспитанники «Зенита» 2007 года рождения одержали крупную победу над сверстниками из Оренбурга. Матч, проходивший в рамках чемпионата Юношеской футбольной лиги, разбился на несколько отрезков.

На первых минутах активнее были гости, но затем пензенцы перехватили инициативу и сумели дважды отличиться - вначале с игры, а затем реализовав пенальти.

«Многие знают, какие у нас проблемы были, как мы готовились. После поездки в Ижевск у нас 8 человек заболело и некоторые практически не тренировались, у кого-то была большая сложность», - отметил тренер команды «Зенит-2007» Максим Игошин.

Во втором тайме уральцы больше атаковали и были близки к успеху. Но хозяева удачно играли в обороне, а в концовке матча закрепили победу после розыгрыша штрафного. 3:0 - этот счет не изменился вплоть до финального свистка.

«Не опустили руки, не бросили играть в футбол. Я считаю, тоже создавали голевые моменты, из которых можно было выжимать по максимуму, но забить не получилось», - рассказал тренер команды «Оренбург-2007» Андрей Ларин.

Следующий матч молодые зенитовцы проведут на выезде - в Нижнем Новгороде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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