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Спорт

Футболистам «Зенита» удалось прервать полосу неудач

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Пензенский «Зенит» наконец-то одержал первую победу в чемпионате Футбольной национальной лиги. Долгое время команду преследовали неудачи, прервать их удалось в поединке против ногинского «Знамени». В середине первого тайма хозяева провели результативную атаку, и после навеса Виталия Аралина гол забил Александр Очередин.

«Тяжелая игра. Мы давно выиграть не можем, даже когда гол забили, опять же немножко прижались к своим воротам. При этом выстояли», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Во втором тайме было много борьбы, и арбитру пришлось предъявлять желтые и красные карточки, так что соперники заканчивали встречу в неполных составах. Несмотря на это, зенитовцы сохранили минимальное преимущество - 1:0.

«Самоотдачи много было, качества меньше. Мы, к сожалению, не так планировали играть, ребята не все выполнили, что мы хотели. Команда, которая реализовала, они и выиграли», - подчеркнул главный тренер ФК «Знамя» Вячеслав Луговкин (Ногинск).

Однако даже победа не помогла пензенским футболистам покинуть последнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Следующий поединок «Зенит» проведет в Белгороде против местного «Салюта».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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