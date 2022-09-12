Футболистам «Зенита» удалось прервать полосу неудач

12.09.2022 | 18:51

Пензенский «Зенит» наконец-то одержал первую победу в чемпионате Футбольной национальной лиги. Долгое время команду преследовали неудачи, прервать их удалось в поединке против ногинского «Знамени». В середине первого тайма хозяева провели результативную атаку, и после навеса Виталия Аралина гол забил Александр Очередин.

«Тяжелая игра. Мы давно выиграть не можем, даже когда гол забили, опять же немножко прижались к своим воротам. При этом выстояли», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Во втором тайме было много борьбы, и арбитру пришлось предъявлять желтые и красные карточки, так что соперники заканчивали встречу в неполных составах. Несмотря на это, зенитовцы сохранили минимальное преимущество - 1:0.

«Самоотдачи много было, качества меньше. Мы, к сожалению, не так планировали играть, ребята не все выполнили, что мы хотели. Команда, которая реализовала, они и выиграли», - подчеркнул главный тренер ФК «Знамя» Вячеслав Луговкин (Ногинск).

Однако даже победа не помогла пензенским футболистам покинуть последнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ. Следующий поединок «Зенит» проведет в Белгороде против местного «Салюта».