Мастер спорта Эдуард Копылов поделился опытом с дзюдоистами

26.08.2022 | 20:26

Первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Эдуард Копылов вместо делового костюма облачился в кимоно и вышел на татами. На мастер-классе он делился опытом с юными дзюдоистами.

«Каждый из нас добился чего-то в спорте именно своим тяжелым трудом, будь то тренер, будь то спортсмен, и детям надо донести, что сдаваться никогда не надо, надо видеть цель и идти к ней», - отметил Эдуард Копылов.

Мастер спорта по дзюдо занимался с ребятами в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Во дворце единоборств «Воейков» собрались не только пензенские атлеты - приехали гости из Москвы.

«Берет прием, рассказывает, показывает его, и потом все ребята его отрабатывают. Понятно, что приемы все показывают примерно одинаково, но везде есть изюминка, которую показать может именно один», - подчеркнул тренер по дзюдо Дмитрий Юнг (г. Москва).

«У каждого региона - свои техники и свой стиль борьбы. Очень интересно было бы каждый раз узнавать что-то новое», - рассказал дзюдоист Ярослав Епифанцев (г. Москва).

В ближайшее время мастер-классы проведут министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарева, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Игорь Лукашин, пловчиха Ольга Ключникова и другие.