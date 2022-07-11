«Локомотив» победил в стартовом туре чемпионата России по регби-7

11.07.2022 | 19:27

Пензенский «Локомотив» оставляет у себя кубок Рифката Саттарова, второй год подряд побеждая в стартовом туре чемпионата России по регби-7. Соревнования, в которых участвовали 12 коллективов, проходили в течение двух дней. И действующие чемпионы страны уверенно прошли весь путь, одержав крупные победы на групповом этапе и в четвертьфинале.

Самым трудным получился матч 1/2, в котором пензенцы одолели «Енисей-СТМ» со счетом 19:12.

«Мы видели сегодня упорную борьбу. Сам тур выдался сильным», - сообщил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

В финале «Локомотив» встретился с «Заставой-7» и с первых минут поставил питерцев в положение отыгрывающейся стороны. И дальше хозяева только увеличивали отрыв, в итоге победив со счетом 22:7.

«Мы готовились к этому туру дней пять, поэтому было тяжеловато поначалу. Но потом, как всегда, мы вкатились в свой ритм, в свою игру, поймали все. И схватили первое место за хвост», - отметил игрок РК «Локомотив-Пенза» Владислав Созонов.

Индивидуальный приз лучшему игроку получил Илья Спандерашвили. «Локомотив» взял Кубок Рифката Саттарова, еще раз подтвердив, что является сильнейшей командой страны в «семерке».