Пензенцы вступили в III тур первенства России по водному поло

13.01.2022 | 20:43

Юношеская сборная Пензенской области вступила в III тур первенства России по водному поло для спортсменов не старше 16 лет. Жребий пал так, что в стартовых матчах хозяева бассейна встретились с соперниками, которые находятся значительно выше в турнирной таблице.

Поединок против столичной «Юности» получился для пензенцев неудачным. Москвичи контролировали ход матча и победили с большим преимуществом - 15:5.

Следующая игра против сборной санкт-петербургской школьной лиги проходила по другому сценарию. Северяне старались оторваться от сурской команды в счете, но та соперника не отпускала. Более того, в начале заключительного периода пензенцы сократили отставание всего лишь до двух мячей.

Но в концовке матча больше сил сохранилось у питерцев. Они забросили несколько мячей подряд и праздновали итоговый успех со счетом 12:6.

Пензенская дружина в заключительном матче тура встретится с еще одним представителем Северной столицы - сборной Санкт-Петербурга.