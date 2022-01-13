Пензенцы вступили в III тур первенства России по водному поло

Юношеская сборная Пензенской области вступила в III тур первенства России по водному поло для спортсменов не старше 16 лет. Жребий пал так, что в стартовых матчах хозяева бассейна встретились с соперниками, которые находятся значительно выше в турнирной таблице.
Поединок против столичной «Юности» получился для пензенцев неудачным. Москвичи контролировали ход матча и победили с большим преимуществом - 15:5.
Следующая игра против сборной санкт-петербургской школьной лиги проходила по другому сценарию. Северяне старались оторваться от сурской команды в счете, но та соперника не отпускала. Более того, в начале заключительного периода пензенцы сократили отставание всего лишь до двух мячей.
Но в концовке матча больше сил сохранилось у питерцев. Они забросили несколько мячей подряд и праздновали итоговый успех со счетом 12:6.
Пензенская дружина в заключительном матче тура встретится с еще одним представителем Северной столицы - сборной Санкт-Петербурга.
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