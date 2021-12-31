В Пензе прошли последние в этом году соревнования по дзюдо

31.12.2021 | 19:50

В спортивном комплексе «Строитель» прошли последние в 2021 году соревнования по дзюдо. Региональный турнир среди детей посвящен памяти Владислава Федоровича Маркина - известного тренера, самбиста, человека, который воспитал огромное количество чемпионов.

«Этот человек был наш учитель. Благодаря ему воспитан был и я», - рассказал председатель Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

Более 80 участников из Пензы, Лунинского, Кузнецкого, Нижнеломовского и Наровчатского районов. София Буйнова, представитель областного центра, в дзюдо пришла чуть более года назад и уже выигрывала на состязаниях. Соперницу, с которой предстояло бороться за победу в турнире, встретила впервые.

«Сегодня познакомилась. Наши силы равны, мне кажется, надеюсь на первое место», - сообщила участница соревнований.

Но копилка наград девушки пополнилась лишь серебряной медалью: в финале София Буйнова проиграла.

«Мы просматриваем детишек наших. Сейчас они позанимались уже по году, по полтора года, по два. Мы просматриваем их на будущее, потому что в дальнейшем они будут бороться до 13 лет на первенстве Пензенской области и до 15 лет», - отметил Николай Барашкин.

Пока что спортсмены отправились на новогодние каникулы.