В Пензе прошли последние в этом году соревнования по дзюдо

В спортивном комплексе «Строитель» прошли последние в 2021 году соревнования по дзюдо. Региональный турнир среди детей посвящен памяти Владислава Федоровича Маркина - известного тренера, самбиста, человека, который воспитал огромное количество чемпионов.
«Этот человек был наш учитель. Благодаря ему воспитан был и я», - рассказал председатель Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.
Более 80 участников из Пензы, Лунинского, Кузнецкого, Нижнеломовского и Наровчатского районов. София Буйнова, представитель областного центра, в дзюдо пришла чуть более года назад и уже выигрывала на состязаниях. Соперницу, с которой предстояло бороться за победу в турнире, встретила впервые.
«Сегодня познакомилась. Наши силы равны, мне кажется, надеюсь на первое место», - сообщила участница соревнований.
Но копилка наград девушки пополнилась лишь серебряной медалью: в финале София Буйнова проиграла.
«Мы просматриваем детишек наших. Сейчас они позанимались уже по году, по полтора года, по два. Мы просматриваем их на будущее, потому что в дальнейшем они будут бороться до 13 лет на первенстве Пензенской области и до 15 лет», - отметил Николай Барашкин.
Пока что спортсмены отправились на новогодние каникулы.
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31 декабря последние в этом году соревнования? Да вы чтооооо!