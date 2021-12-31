Спорт

В Пензе прошли последние в этом году соревнования по дзюдо

Печать

В спортивном комплексе «Строитель» прошли последние в 2021 году соревнования по дзюдо. Региональный турнир среди детей посвящен памяти Владислава Федоровича Маркина - известного тренера, самбиста, человека, который воспитал огромное количество чемпионов.

«Этот человек был наш учитель. Благодаря ему воспитан был и я», - рассказал председатель Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

Более 80 участников из Пензы, Лунинского, Кузнецкого, Нижнеломовского и Наровчатского районов. София Буйнова, представитель областного центра, в дзюдо пришла чуть более года назад и уже выигрывала на состязаниях. Соперницу, с которой предстояло бороться за победу в турнире, встретила впервые.

«Сегодня познакомилась. Наши силы равны, мне кажется, надеюсь на первое место», - сообщила участница соревнований.

Но копилка наград девушки пополнилась лишь серебряной медалью: в финале София Буйнова проиграла.

«Мы просматриваем детишек наших. Сейчас они позанимались уже по году, по полтора года, по два. Мы просматриваем их на будущее, потому что в дальнейшем они будут бороться до 13 лет на первенстве Пензенской области и до 15 лет», - отметил Николай Барашкин.

Пока что спортсмены отправились на новогодние каникулы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
0
 
Гость||

31 декабря последние в этом году соревнования? Да вы чтооооо!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте