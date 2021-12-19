«Дизелист» обыграл ХК «Сокол» и поднялся в турнирной таблице

Молодежная команда «Дизелист» в победном настроении уходит на новогодние каникулы. В заключительной домашней серии уходящего года пензенцы встречались с аутсайдером восточной конференции НМХЛ новочебоксарским «Соколом».
Конечно, хозяева рассчитывали на завоевание максимального количества очков, поэтому и действовали в атакующем ключе. В первом поединке серии желто-синие уже в начале решили все проблемы, забросив четыре безответные шайбы.
Довести матч до победы было делом техники, и дизелисты легко справились с задачей, установив к концу встречи крупный счет - 7:2.
Повторный матч проходил по иному сценарию, и до середины игры пензенцы заработали лишь минимальное преимущество - 3:2. Но в заключительной 20-минутке пензенская молодежка усилила натиск, и оборона «Сокола» не выдержала.
К финальной сирене на табло вновь горели убедительные цифры в пользу «Дизелиста» - 6:2.
Приобретенные очки позволили сурской дружине подняться в турнирной таблице, но развить успех желто-синие смогут только в следующем году, когда возобновится чемпионат Национальной молодежной хоккейной лиги.
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