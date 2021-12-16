Пензенцы привезли золото с Кубка по тхэквондо в Москве

16.12.2021 | 20:36

Пензенские спортсмены приняли вызов и удачно выступили на всероссийских состязаниях. Кубок по тхэквондо состоялся в столице, в нем приняли участие более 2 000 человек.

«Соревнования проходили по четырем дисциплинам - это технические комплексы, спарринг, силовое разбивание и измерение силы удара. По итогам соревнований наша команда завоевала семь золотых медалей, четыре серебряные и девять бронзовых. Это очень хороший результат», - рассказал тренер сборной области по тхэквондо МФТ Сергей Зуенков.

Яна Федосеева привезла из столицы золотую медаль. С тхэквондо девушка познакомилась восемь лет назад.

«Мой первый спарринг и мой первый удар меня настолько впечатлили, что я решила: это мой вид спорта, мне нравится заниматься именно тхэквондо. Завоевала я золотую медаль в дисциплине «Разбивание досок», - отметила победитель всероссийских состязаний по тхэквондо МФТ Яна Федосеева.

Есть чем гордиться и Макару Севостьянову. Юный спортсмен завоевал бронзовую и золотую медали в разных дисциплинах.

«Я занимаюсь три года. У меня брат двоюродный ходит», - поделился он.

В конце декабря пензенцы примут участие в региональных состязаниях. Чемпионат и первенство области по тхэквондо пройдут во дворце единоборств «Воейков».