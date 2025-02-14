Еще двое пензенцев получили медали в честь юбилея Победы

14.02.2025 | 21:35

Пензенцам продолжают вручать награды в честь 80-летия Победы.

На этот раз юбилейные медали получили житель блокадного Ленинграда Владимир Иванович Хнаев и участник Великой Отечественной войны Иван Семенович Абрамов. Знаки отличия им привез глава администрации Октябрьского района Пензы Артем Садовов.

Ранее награды вручили 3 жителям областного центра, ковавшим Победу в тылу.

Всего получателей будет 840.

«Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей», - указано на сайте мэрии.