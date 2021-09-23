Спорт

Пензенский «Дизелист» начал новый сезон с победы

Печать

Дебютом вратаря Артема Арзамасцева и победой в матче «Дизелист» открыл сезон-2021/2022. На домашнем льду хоккеисты принимали гостей из Липецка, встреча завершилась со счетом 7:4. Этого матча пензенский голкипер очень ждал - Арзамасцев мечтал выйти на лед в составе молодежки.

«Был перед игрой мандраж небольшой, но парни помогли, где-то легли под шайбу, подсобили мне, так что ко второму периоду мандраж ушел, просто получал кайф от игры», - рассказал игрок ХК «Дизелист».

Хотя хоккеисты обеих команд не упускали возможности создать опасные моменты у ворот, ко второму перерыву счет на табло был уже окончательным. Дважды переиграл вратаря Кирилл Монахов.

«Волнение присутствует, но мы с ним боремся, играем для болельщиков», - отметил он.

Третий период для зрителей выдался нервным. Команды друг за другом атаковали, и оба голкипера выручали товарищей. Липецкие хоккеисты не смогли реализовать большинство - «Дизелист» держал оборону. Но, как признал тренер сурской молодежки Алексей Медведев, не все шло гладко.

«Первый матч у них был, и сумбур, и красота - все присутствовало. По большому счету, главное - победа. Ребята молодцы, забили много», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизелист» Алексей Медведев.

Следующий матч против Липецка пройдет 24 сентября. Домашняя серия завершится играми против команды «Рязань-ВДВ».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
0
0
0
0
 
Гость||

Да ты чо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте