Пензенский «Дизелист» начал новый сезон с победы

23.09.2021 | 19:58

Дебютом вратаря Артема Арзамасцева и победой в матче «Дизелист» открыл сезон-2021/2022. На домашнем льду хоккеисты принимали гостей из Липецка, встреча завершилась со счетом 7:4. Этого матча пензенский голкипер очень ждал - Арзамасцев мечтал выйти на лед в составе молодежки.

«Был перед игрой мандраж небольшой, но парни помогли, где-то легли под шайбу, подсобили мне, так что ко второму периоду мандраж ушел, просто получал кайф от игры», - рассказал игрок ХК «Дизелист».

Хотя хоккеисты обеих команд не упускали возможности создать опасные моменты у ворот, ко второму перерыву счет на табло был уже окончательным. Дважды переиграл вратаря Кирилл Монахов.

«Волнение присутствует, но мы с ним боремся, играем для болельщиков», - отметил он.

Третий период для зрителей выдался нервным. Команды друг за другом атаковали, и оба голкипера выручали товарищей. Липецкие хоккеисты не смогли реализовать большинство - «Дизелист» держал оборону. Но, как признал тренер сурской молодежки Алексей Медведев, не все шло гладко.

«Первый матч у них был, и сумбур, и красота - все присутствовало. По большому счету, главное - победа. Ребята молодцы, забили много», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизелист» Алексей Медведев.

Следующий матч против Липецка пройдет 24 сентября. Домашняя серия завершится играми против команды «Рязань-ВДВ».