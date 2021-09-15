Спорт

В ХК «Дизель» прокомментировали допуск болельщиков на матчи

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Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» обрадовано решением открыть трибуны для болельщиков. Проведение массовых мероприятий в Пензенской области по новым правилам разрешили со вторника, 14 сентября.

«Это отличная новость. Данное решение позволит любителям хоккея прийти на игры и вживую поддержать нашу команду. Играть при пустых трибунах тяжело, хоккеистам не хватает тех эмоций, которыми заряжают зрители. К тому же не стоит забывать, что мы играем прежде всего для болельщиков», - отметил генеральный менеджер «Дизеля» Сергей Лопушанский. Его цитирует пресс-служба ХК.

Чтобы попасть на матч, болельщикам придется предъявить один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней), либо справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе.

«Главное - соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования», - подчеркнул Лопушанский.

Массовые мероприятия, в том числе спортивные, теперь разрешено проводить при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест. Ранее на открытом воздухе могло присутствовать не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20.

О разрешении посещать домашние матчи любимой команды неоднократно просили и болельщики пензенского «Дизеля».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это отличная новость. Данное решение позволит любителям хоккея прийти на игры и вживую
увидеть,как стабильно вас нагибает очередной клуб.

Гость||

У них есть белая верблюдица...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чтобы попасть на матч, болельщикам придется предъявить один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-тест с отрицательным результатом (он действителен в течение трех дней), либо справку о перенесенном в течение полугода коронавирусе.
Больным вход разрешен! А если я здоров? Я должен заплатить за ПЦР тест чтобы сходить на стадион? Либо должен заболеть и пойти потом на стадион. Но лучше уколоться, чтобы наверняка... Нет уж... Идите вы ... сами на Дизель!!!

Гость||

Гомодизель

Гость||

В этом году рекорд Никишова переплюнем?

Гость||

кому нужны эти бухие голопузы на трибунах?

Пусть дома со своими самками бухают.

Гость||

если на входе поставить алкометр, и пускать только трезвых - трибуны будут пустые.

По трезвому данное фигурное катание с палками смотреть не получится

Имя: Гость
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