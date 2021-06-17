В Пензенской области стартовал чемпионат России по велоспорту

17.06.2021 | 11:39

В четверг, 17 июня, в Пензенской области стартовал чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе». В течение трех дней - 17, 18 и 20 июня - 200 сильнейших гонщиков страны будут бороться за звание лучших, из которых в итоге сформируют олимпийскую команду.

Пенза неслучайно была выбрана местом проведения соревнований: во-первых, аналогичный чемпионат уже проводился здесь в 2008 году, во-вторых, рельеф местности похож на олимпийскую трассу в Токио.

В первый день раздельный старт прошел по участку трассы Тамбов - Пенза (Р208), за пределами города. Женщины должны проехать 25 км, мужчины - 40. 18 июня состоится смешанная эстафета на дистанции 25 км. 19 июня велогонщики будут отдыхать.

На 20 июня запланирована групповая гонка с дистанцией по 9 км в круге. Участники поедут от городской администрации на площади Маршала Жукова, двинутся вверх по улице Красной, затем по Лермонтова с заездом на Олимпийскую аллею, улицам Попова, Пацаева, Захарова, Зои Космодемьянской и вернутся на улицу Пушкина.

«Эта гонка для пензенцев будет самой интересной и зрелищной, все желающие смогут посмотреть эти соревнования. В рамках групповой гонки женщинам (стартуют в 8:30) нужно будет проехать 126 км - это 14 подъемов по улице Красной. Мужчинам (стартуют в 12:30) - 189 км, им предстоит 21 раз подняться по Красной. Мы понимаем, что для гонщиков это испытание», – рассказал врио министра физической культуры и спорта Григорий Кабельский.

Организаторы осознают, что чемпионат не только доставит положительные эмоции поклонникам данного вида спорта, но и причинит неудобства горожанам, ведь под перекрытие попадают целые районы.

Если 17 и 18 июня схема движения изменится лишь на участке трассы Р208 с 267-го по 278-й километр (с 7:45 до 17:25), то 20 июня транспорт не будет ходить в центре города и на Западной Поляне (с 6:00 до 18:00).

«Мы построили трассу таким образом, чтобы, конечно, меньше проблем было у жителей. Мы не могли исключить из маршрута улицы Красную и Лермонтова, мы не стали пересекать Окружную. Трасса повернет на Олимпийской аллее и вернется назад, далее с улицы Ленинградской трасса свернет на улицу Попова. Прошлый чемпионат затрагивал Ленинградскую, в этот раз мы ее освободили, чтобы жители Западной Поляны все-таки могли выезжать», - объяснил врио министра.

Перекрытие затронет также улицы Станиславского, Ключевского, Боевую Гору, Саратовскую, Революционную, где частный сектор.

«Возможно, гонка будет позволять пропуск автомобилей. Но нам неизвестно, как пойдет гонка, насколько растянется колонна спортсменов. Здесь пропускная система может и не сработать. Поэтому я обращаюсь к жителям Пензы с просьбой заранее предусмотреть и переставить транспорт, а также отказаться от личного транспорта в воскресенье», – призвал всех Григорий Кабельский.

Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием, ведь такие грандиозные спортивные праздники имеют большое значение и проводятся нечасто. По замыслу организаторов, данный чемпионат фактически генеральная репетиция перед главными гонками четырехлетия.