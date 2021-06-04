В Пензе стартовали региональные соревнования по велоспорту BMX

04.06.2021 | 18:55

Воодушевляющие крики фанатов положили начало первенству и чемпионату области по велоспорту BMX, в котором участвовали 96 спортсменов из Пензы, Москвы и Мордовии.

«По возрасту - от маленьких мальчиков и девочек 2015 года до мужчин и женщин. То есть это 6-7-летние и по возрастам», - рассказал президент Федерации велоспорта Пензенской области Сергей Монькин.

Победителями становятся те, кто по сумме трех заездов набирает наибольшее количество очков.

Наталья Афремова - призер Кубка мира по велоспорту. Она разъяснила отличие региональных соревнований от международных.

«Ты едешь один круг, и если заходишь в первую четверку, то проходишь в следующий раунд», - сообщила Наталья.

ВМХ - тяжелый в освоении вид спорта. Чтобы добиться успеха, нужно постоянно тренироваться. В процессе можно набить шишки и заработать немало травм.

Победители чемпионата попадут в списки сборной Пензенской области для участия во всероссийских соревнованиях.