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Происшествия

В Пензе велосипедист сбил 3-летнюю девочку и скрылся

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят у горожан помощи в розыске велосипедиста, сбившего 3-летнего ребенка.

По предварительным данным, 4 апреля в 17:00 напротив дома № 23 на улице Клары Цеткин человек на велосипеде наехал на девочку 2020 года рождения и скрылся с места происшествия.

Ребенок получил травмы.

«Свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

21 февраля на улице Спартаковской в Ахунах неизвестный водитель сбил 69-летнюю женщину и уехал с места ДТП. Его также объявили в розыск.

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