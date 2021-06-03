На игровом поле лицея № 2 гоняют мяч исключительно футболистки. Юных представительниц прекрасной половины человечества объединили состязания регионального масштаба.
В Пензе стартовали игры областных соревнований «Кожаный мяч». Это второй этап турнира. В нем принимают участие команды, которые стали победителями на муниципальном уровне. Спортсменки - 2006-2011 года рождения.
«Играют два тайма по семь минут с перерывом. После выхода за места идет серия пенальти, если в основное время будет ничейный счет. Это групповые этапы, а после уже суммируются очки и выявляются победители», - объяснил судья соревнований Даниил Ершов.
Школьницы из Нечаевки Мокшанского района внимательно следили за игрой на поле. Спортом они увлеклись пару лет назад.
«Когда поступила в школу, начала играть, уделять время футболу», - рассказала участница соревнований Ульяна Бурякова (Мокшанский район).
В областных состязаниях принимают участие и команды юношей. Они играют на другом стадионе - в Запрудном.