03.06.2021 | 19:38

На игровом поле лицея № 2 гоняют мяч исключительно футболистки. Юных представительниц прекрасной половины человечества объединили состязания регионального масштаба.

В Пензе стартовали игры областных соревнований «Кожаный мяч». Это второй этап турнира. В нем принимают участие команды, которые стали победителями на муниципальном уровне. Спортсменки - 2006-2011 года рождения.

«Играют два тайма по семь минут с перерывом. После выхода за места идет серия пенальти, если в основное время будет ничейный счет. Это групповые этапы, а после уже суммируются очки и выявляются победители», - объяснил судья соревнований Даниил Ершов.

Школьницы из Нечаевки Мокшанского района внимательно следили за игрой на поле. Спортом они увлеклись пару лет назад.

«Когда поступила в школу, начала играть, уделять время футболу», - рассказала участница соревнований Ульяна Бурякова (Мокшанский район).

В областных состязаниях принимают участие и команды юношей. Они играют на другом стадионе - в Запрудном.