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Спорт

В Пензе состоялся Открытый кубок городов России по бодибилдингу

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Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу стал юбилейным, тридцатым по счету. В шести категориях соревновались спортсмены из Пензы, Самары, Тамбова, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода, Рязани, участвовал даже гость из Томска.

«Жаль, что в прошлом году не провели, конечно. Ежегодно всегда проводили, даже в очень тяжелые времена. Но слава богу, что в этом году провели. И довольно неплохой уровень», - отметил главный судья соревнований Алексей Нетесанов.

Борьба в некоторых категориях проходила с явным преимуществом кого-то из спортсменов. Среди мастеров 40+ равных не было казанцу Алику Ахметшину. Среди атлетов, соревновавшихся в пляжном фитнесе, победу одержал пензенец Алишер Шоев, а в категории «Мисс Тонед Фигур» блистала хозяйка турнира Евгения Денисова, ставшая уже четырехкратной чемпионкой.

«Когда мне сказали, что будут 30-е, юбилейные соревнования, как-то захотелось быть частью сего праздника. Не могла пропустить», - подчеркнула обладательница Кубка городов России Евгения Денисова.

В остальных категориях судьям пришлось потрудиться. Мисс бикини стала самарчанка Дарья Ружникова, в классическом бодибилдинге первенствовал тамбовчанин Александр Дедловский, а в абсолютной категории победу отпраздновал Петр Артамонов из Новокуйбышевска.

«Полгода вообще толком заниматься не давали, откатились. Но наверстали, старались», - сообщил он.

На этом турнире соревновательная программа многих атлетов не останавливается. Уже через неделю в Нижнем Новгороде пройдет чемпионат России по фитнесу и бодибилдингу по версии НАК.

Генеральным спонсором мероприятия в Пензе выступила строительная группа «Рисан».

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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