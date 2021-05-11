На стадионе «Зенит» меняют покрытие поля для мини-футбола

11.05.2021 | 19:34

Там, где изначально был теннисный корт, теперь зеленеет искусственная трава. Идет замена покрытия одного из четырех полей для мини-футболана стадионе «Зенит». Это подарок пензенским спортсменам.

«Мы получили по программе детско-футбольного центра, нам присвоил Российский футбольный союз. Передали это покрытие бесплатно. Было софинансирование с городом на монтажные работы, а покрытие бесплатно плюс еще инвентарь», - рассказал директор центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Артем Оноприенко и пробежал по искусственной траве, и потрогал ее руками.

«Будет бить удобнее, потому что в бутсах шипы и тут газон», - отметил юный футболист.

Если бы не дождливая погода, то поле уже доделали бы. Работы несложные: на основание постелить рулоны и зафиксировать их.

«Все готовится только для детей - всех возрастов. Основное время будем отдавать своей школе», - сообщил Дмитрий Сергеев.

Поле нестандартных размеров подходит под формат игр 6+1 и 7+1.