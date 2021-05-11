Спорт

На стадионе «Зенит» меняют покрытие поля для мини-футбола

Печать

Там, где изначально был теннисный корт, теперь зеленеет искусственная трава. Идет замена покрытия одного из четырех полей для мини-футболана стадионе «Зенит». Это подарок пензенским спортсменам.

«Мы получили по программе детско-футбольного центра, нам присвоил Российский футбольный союз. Передали это покрытие бесплатно. Было софинансирование с городом на монтажные работы, а покрытие бесплатно плюс еще инвентарь», - рассказал директор центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Артем Оноприенко и пробежал по искусственной траве, и потрогал ее руками.

«Будет бить удобнее, потому что в бутсах шипы и тут газон», - отметил юный футболист.

Если бы не дождливая погода, то поле уже доделали бы. Работы несложные: на основание постелить рулоны и зафиксировать их.

«Все готовится только для детей - всех возрастов. Основное время будем отдавать своей школе», - сообщил Дмитрий Сергеев.

Поле нестандартных размеров подходит под формат игр 6+1 и 7+1.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте