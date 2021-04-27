Спорт

Зареченские росгвардейцы сдали нормативы ГТО

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Военнослужащие Росгвардии Заречного 75-ю годовщину со дня формирования специальных частей по охране государственных объектов отметили по-спортивному. Бойцы отправились сдавать нормативы ГТО. На стадионе «Лесной» организовали большой физкультурный праздник.

«Мы постоянно заняты служебно-боевой деятельностью, постоянно какие-то проверочные занятия. Дважды в неделю проводим физическую подготовку по расписанию занятий. Никакой специальной подготовки нет - люди пришли со службы, сегодня сдают, а завтра опять выполняют свои служебные задачи», - сообщил начальник физподготовки и спорта ВНГ России г. Заречного Ярослав Гаврин.

Каждый участник показал себя в семи дисциплинах, таких как отжимания, бег, прыжки в длину, упражнения на пресс и не только.

«Несложно это делать, потому что мы готовимся, каждый день делаем зарядку, занимаемся физподготовкой. В принципе, мы готовы. Думаю, все сдадут на отлично», - отметил военнослужащий по призыву ВНГ России г. Заречного Павел Хиневич.

После обработки всех результатов военнослужащих, выполнивших нормы комплекса ГТО, наградили бронзовыми, серебряными и золотыми знаками отличия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Вот работа у них , тренируйся , да ходи колотить обычных людей на митинги

Гость||

У настоящих военных есть комплекс, который и называется ВСК (военно-спортивный комплекс) нескольких степеней. Здесь же детский сад! Несолидно как-то. Типа, дубинкой маши и того достаточно.

Гость||

Мосгорсуд на заседании во вторник, 27 апреля, ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) и Фонда защиты прав граждан (признан в РФ иностранным агентом).

Как сообщили в пресс-службе суда, было вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ. Таким образом, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о принятии мер предварительной защиты в рамках иска о признании организаций политика Алексея Навального экстремистскими.

В Мосгорсуде отметили, что дело рассматривается в закрытом режиме, а определение не подлежит публикации.

Гость||

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск в СИЗО «Матросская тишина» (СИЗО-1 УФСИН по Москве), где содержался до этапирования в колонию во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

По словам собеседницы агентства, Навальный намерен оспорить решение комиссии органа исполнительной власти региона. При этом она не уточнила суть иска.

Между тем источник отмечает, что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.

Накануне сообщалось, что защита Алексея Навального подала в суд три иска к администрации исправительной колонии № 2 в Покрове, где содержится политик. В пресс-службе Петушинского районного суда Владимирской области отмечали, что адвокаты требуют признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных Навальным книг; признать незаконным решение комиссии администрации ИК-2 о постановке политика на учет как лица, склонного к побегу, и, соответственно, признать незаконным лишение осужденного права на непрерывный 8-часовой сон; признать незаконным действие исправительной колонии по цензуре получаемых им газет.

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