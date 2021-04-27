Зареченские росгвардейцы сдали нормативы ГТО

Военнослужащие Росгвардии Заречного 75-ю годовщину со дня формирования специальных частей по охране государственных объектов отметили по-спортивному. Бойцы отправились сдавать нормативы ГТО. На стадионе «Лесной» организовали большой физкультурный праздник.
«Мы постоянно заняты служебно-боевой деятельностью, постоянно какие-то проверочные занятия. Дважды в неделю проводим физическую подготовку по расписанию занятий. Никакой специальной подготовки нет - люди пришли со службы, сегодня сдают, а завтра опять выполняют свои служебные задачи», - сообщил начальник физподготовки и спорта ВНГ России г. Заречного Ярослав Гаврин.
Каждый участник показал себя в семи дисциплинах, таких как отжимания, бег, прыжки в длину, упражнения на пресс и не только.
«Несложно это делать, потому что мы готовимся, каждый день делаем зарядку, занимаемся физподготовкой. В принципе, мы готовы. Думаю, все сдадут на отлично», - отметил военнослужащий по призыву ВНГ России г. Заречного Павел Хиневич.
После обработки всех результатов военнослужащих, выполнивших нормы комплекса ГТО, наградили бронзовыми, серебряными и золотыми знаками отличия.
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Вот работа у них , тренируйся , да ходи колотить обычных людей на митинги