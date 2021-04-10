«Дизелист» сравнял счет в серии полуфинала Кубка регионов

10.04.2021 | 21:00

Хоккеисты «Дизелиста» вступили в полуфинальную серию розыгрыша Кубка регионов. На этой стадии плей-офф молодежке противостоит санкт-петербургское «Динамо-Юниор».

Уже в стартовом поединке пензенцы убедились в силе соперника. Гости из Северной столицы убедительно действовали в большинстве, кроме того, у них получались разящие контратаки. Все это стало сюрпризом для «дизелистов», которые в итоге уступили - 1:5.

Во втором матче серии у желто-синей дружины не было права на ошибку. Игра проходила в борьбе на равных, в лидеры вырывались и гости, и хозяева. Основное время так и не определило победителя - 3:3.

Зато в овертайме удача была на стороне пензенцев. В большинстве они забросили решающую шайбу - отличился Богдан Конюшков.

Победа со счетом 4:3 позволила «Дизелисту» сравнять счет в серии. Теперь соперники переезжают в Санкт-Петербург, где пройдут следующие два поединка.