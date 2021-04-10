Спорт

«Дизелист» сравнял счет в серии полуфинала Кубка регионов

Печать

Хоккеисты «Дизелиста» вступили в полуфинальную серию розыгрыша Кубка регионов. На этой стадии плей-офф молодежке противостоит санкт-петербургское «Динамо-Юниор».

Уже в стартовом поединке пензенцы убедились в силе соперника. Гости из Северной столицы убедительно действовали в большинстве, кроме того, у них получались разящие контратаки. Все это стало сюрпризом для «дизелистов», которые в итоге уступили - 1:5.

Во втором матче серии у желто-синей дружины не было права на ошибку. Игра проходила в борьбе на равных, в лидеры вырывались и гости, и хозяева. Основное время так и не определило победителя - 3:3.

Зато в овертайме удача была на стороне пензенцев. В большинстве они забросили решающую шайбу - отличился Богдан Конюшков.

Победа со счетом 4:3 позволила «Дизелисту» сравнять счет в серии. Теперь соперники переезжают в Санкт-Петербург, где пройдут следующие два поединка.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте