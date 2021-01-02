В центре Пензы горожанам предложили пройти через лабиринт

02.01.2021 | 18:45

Новогодний лабиринт устроили в сквере перед зданием правительства области. Маршрут подготовили педагоги детской спортивной школы № 7. В этих соревнованиях победителями стали все участники: не было призовых мест, медалей и грамот, зато сладости получил каждый.

«У нас есть карта, на ней нарисован старт. Мы стартуем и идем по дистанции, на каждом контрольном пункте написан номер, проходим по порядку всю дистанцию в заданном направлении», - пояснил участник состязаний Кирилл Пономарев.

С таким несложным вариантом спортивного ориентирования справится любой. Если кто-то и запутается, ему помогут вернуться на путь истинный.

Состязания традиционно проводятся в новогодние каникулы.

«Чтобы привлечь как можно больше детей, отвлечь от того, чтобы сидеть дома, - выйти на улицу, позаниматься различными активностями. Параллельно молодежный центр «Юность» проводит здесь небольшие развлекательные эстафеты для совсем маленьких детей», - рассказал председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

В другие дни младшие школьники могут попробовать сдать нормативы ГТО, взрослые - позаниматься скандинавской ходьбой. Программа расписана на все новогодние каникулы.