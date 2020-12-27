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Спорт

Пензенец победил в троеборье на чемпионате мира по пауэрлифтингу

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Не успел вернуться с соревнований и отдохнуть после нагрузки, как его снова тянет в зал. 63-летний пензенец Сергей Махров на чемпионате мира по пауэрлифтингу по версии WRPF в категории «ветераны» в троеборье стал победителем.

«Присел я 150 кг, жим лежа - 115. Ну уж на становой тяге я отыгрался, 200 кг сделал и думаю прямо нормально. В общей сумме у меня 465. Вот такие мужчины в 63 года должны быть!» - подчеркнул Сергей Махров.

А ведь еще год назад он планировал завершить свою спортивную карьеру. Но тяга к «железу» оказалась настолько велика, что Махров не смог спокойно сидеть на месте. И даже во время жестких весенних ограничений в связи с распространением коронавируса, когда были закрыты спортзалы, он нашел возможность поддерживать свои мышцы в тонусе. Занимался дома, ряд упражнений выполнял на улице на свежем воздухе.

«А у меня программа такая - обратный отсчет. Старость, я как подумал, ее не существует. С ней надо постоянно бороться, заниматься, заниматься», - изложил свое кредо ветеран.

И он не останавливается на достигнутом. С гантелями, штангами проводит свободное время, завоевывая себе здоровье.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Он недавно освободился?

Гость||

Не мент.

Гость||

Он Серега МАХОР!!!

Гость||

Он любитель попантовать,я у него на первом месте.

Гость||

Вот мужик, а те кто пишут с диванов - разве что могут???Махров -МУЖЧИНА, а не слабак писучий диванный

Гость||

Мне вчерась ядра в клаповнике прищемили,по-ходу новый год в больнице.

Имя: Гость
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