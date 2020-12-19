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Спорт

В Каменке начался зональный этап соревнований по мини-футболу

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В Каменке стартовал зональный этап областных соревнований «Мини-футбол - в школу». Кроме местных спортсменов, в них принимают участие команды из Тамалинского района, Белинского, Пачелмского и Башмаковского. Они уже стали победителями у себя и теперь борются за право называться лучшими.

«Определились две возрастные категории: дети 2007-2008 года рождения (уверенную победу одержали каменские) и юноши 2003-2004-го. Сегодня определяются победители еще в двух категориях: 2009-2010 год рождения и 2005-2006-й», - уточнил директор ДЮСШ г. Каменки Сергей Шейкин.

Перерыв из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, некоторым образом сказался на мастерстве юных спортсменов, говорят тренеры. Но дело поправимо.

«Мы практически с мая аккуратненько набираем форму. Давали домашние задания, самостоятельно работали», - пояснил тренер-преподаватель ДЮСШ г. Каменки Александр Рассказов.

Финал состязаний пройдет в Пензе во время зимних каникул.

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