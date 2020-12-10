«Лагуна-УОР» заняла второе место на чемпионате России

10.12.2020 | 20:24

Спортсменки футбольного клуба «Лагуна-УОР» вступили в борьбу за второе место всероссийских соревнований среди команд девушек 2002-2005 годов рождения. Соперником пензячек стала нижегородская «Норманочка».

Судьба серебра на чемпионате решилась во второй 20-минутке. Сурские девушки забили «Норманочке» четыре гола, а соперницы в ответ - лишь два, да и то когда голкипер на месте отсутствовал. В итоге дубль «Лагуны» победил в матче.

«Обидно только, что за последние три года заняли второе место, хоть и проиграли по разнице забитых и пропущенных мячей. Такой вот турнир у нас получается. Хотя, когда играли в первой игре, можно было не проигрывать: вели 3:2, надо было забить, сделать счет 4:2. Но не забили, за две минуты до конца получили гол - необязательный, по большому счету.

Осадок есть после позавчерашней игры, а так девчонки играли с лучшими командами России», - рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Главный приз соревнований достался питерской «Авроре», пензенская «Лагуна» - вторая, «Норманочка» из Нижнего Новгорода взяла бронзу.