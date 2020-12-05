«Лагуна-УОР» удерживает третье место в чемпионате России

05.12.2020 | 20:45

В стартовом матче второго круга чемпионата России между футболистками «Лагуны-УОР» и «МосПолитеха» зафиксировали ничью.

Равный уровень соперниц послужил причиной упорной и жесткой борьбы. До перерыва гостьи выглядели сильнее. Они дважды наказали желто-синих за промахи в обороне. Пензячки ответили лишь одним голом Оксаны Алемайкиной.

«Действительно, все решает момент или два, и мы ими сегодня не воспользовались, хотя они все-таки были. Это вопрос реализации. Очень жаль», - прокомментировала спортсменка.

Вязкая игра продолжилась во втором тайме. «Лагуна-УОР» улучила момент, чтобы сравнять счет. Точный удар по воротам столичной команды нанесла Екатерина Енина.

«Обидно, что во втором тайме пропустили, недодержали победу. Она нам сейчас очень нужна, потому что мы в тяжелом турнирном положении, нам нужно в плей-офф выходить. А мы очень много ошибок допустили в первом круге», - констатировала игрок МФК «МосПолитех» Анастасия Григорьева (г. Москва).

Концовка поединка получилась жаркой, но счет на табло так и не изменился. «Лагуна-УОР» набрала 16 очков в зачете турнирной таблицы и осталась в ней на третьей строчке.