«Дизелист» вырвал победу у питерского клуба «Динамо-576»

26.11.2020 | 18:36

Лишь в овертайме хоккеистам «Дизелиста» удалось сломить сопротивление соперников из Санкт-Петербурга. Клуб «Динамо-576», несмотря на статус дебютанта чемпионата НМХЛ, уверенно держится в пятерке лидеров, и матч в Пензе показал, что это не случайность.

Игра проходила на встречных курсах, и гости постоянно отвечали ударом на удар. Дважды желто-синие выходили вперед благодаря шайбам Михаила Балашова и Егора Шептухина, но питерцы умело нивелировали преимущество «дизелистов». Второй раз они отличились в большинстве, сравняли счет и перевели встречу в овертайм.

В дополнительном укороченном периоде хозяева сразу же забрали инициативу в свои руки, и уже через минуту Богдан Конюшков точным броском принес победу пензенцам.

3:2 - «Дизелист» заработал очередные два очка, которые позволяют команде остаться во главе турнирной таблицы НМХЛ.