Пензенский «Дизелист» обыграл «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга

24.11.2020 | 18:39

Хоккеисты «Дизелиста» начали очередную домашнюю серию в рамках чемпионата НМХЛ с победы над лидером лиги. Санкт-петербургский клуб «Динамо-Юниор» прибыл в Пензу с конкретным намерением выиграть два очка.

Северяне открыли счет во втором периоде, но в лидерах были всего пять минут - до того момента, когда Никита Емельянов застал врасплох голкипера питерцев.

Третий период оказался решающим. Кульминацией стал великолепный сольный проход Егора Шептухина, обыгравшего всю защиту и отправившего шайбу в ворота «Динамо-Юниора».

До конца матча санкт-петербуржцы отыграться так и не сумели, и финальная сирена прозвучала при победном для «дизелистов» счете 2:1.

Молодежка набрала 26 очков и удержала за собой лидирующую позицию в чемпионате лиги.

В следующем домашнем матче пензенцы примут еще одну команду из Северной столицы - «Динамо-576».