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Спорт

Хоккеисты «Дизеля» в упорном матче дома переиграли «Ладу» из Тольятти

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После полуторамесячного перерыва хоккеисты «Дизеля» сумели одержать победу на родном льду. В очередном матче чемпионата ВХЛ - Кубка Шелкового пути пензенцы встречались с тольяттинской «Ладой».

Матч получился упорным, лидер долгое время не мог определиться. Волжане открыли счет, на что хозяева ответили дублем защитника Якова Селезнева. Затем команда из автограда реализовала численное преимущество, сравняв счет - 2:2.

Неизвестно, как бы развивались события дальше, если бы вратарь «Лады» Денис Смирягин в начале заключительного периода не допустил чудовищную ошибку, которая вывела дизелистов вперед.

На последних минутах поединка тольяттинцы бросили все силы в атаку и заменили вратаря. Но риск не оправдался, Алексей Шубин отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный, победный для пензенской дружины счет 4:2.

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Гость||

не надо переживать скандальное видео с нашим футболистом Дзюба который показывал типа честь имею и которого не приглашают на сборы в сборную России вас больше по радует.

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