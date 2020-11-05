На манеже «Рубина» ждут желающих сдать нормативы ГТО

05.11.2020 | 21:01

Только на беговой дорожке может по-настоящему стартовать поистине хорошее дело. На манеже «Рубина» началась акция по сдаче нормативов ГТО. Мероприятие нестандартное: во-первых, его открывали известные в мире пензенского спорта люди, во-вторых, оно проходит в условиях пандемии коронавируса.

«По заверениям работников министерства здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира, только крепкие, сильные и физически здоровые люди менее подвержены всевозможным заболеваниям и успешно борются с эпидемией, которая присутствует в нашей стране», - отметил руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО Владимир Антонов.

Председателю областной коллегии судей по легкой атлетике Сергею Беляеву - 54 года. Он сдавал норматив по подтягиванию на перекладине. Все выполнил безукоризненно.

Тренер и мастер спорта по легкой атлетике Кристина Краснова занимает седьмую возрастную ступень.

«Я буду сдавать 30 метров, 2 километра, отжимания, гибкость, обязательную стрельбу. Я должна поддерживать свой статус: у меня дети, я тренирую их, и они должны видеть, что я в хорошей форме», - рассказала спортсменка.

«Дворец спорта «Рубин» приглашает всех желающих не только сдавать, но и подготовиться к успешной сдаче норматива. На специальном сайте 58спорт.ру есть расписание работы муниципального центра тестирования комплекса ГТО», - пояснил Владимир Антонов.

Неофициальный девиз акции - «Не готов болеть коронавирусом. Готов к труду и обороне Родины!».